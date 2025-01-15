Анонс все ближе: Xiaomi Poco F7 Pro и F7 Ultra прошли сертификацию

Так, накануне Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra прошли сертификацию в Индонезии, что подтвердило их готовность к запуску. Примечательно, что в линейке впервые появится Ultra-версия.

По слухам, Poco F7 Pro станет ребрендингом Redmi K80. Если это так, смартфон получит 6.67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1440 x 3200 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит.

В основе устройства будет лежать процессор Snapdragon 8 Gen 3. Будет несколько вариантов памяти: с 12/16 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти.

Среди камер — основная 50-мегапиксельная с OIS, 8-мегапиксельная ультраширокоугольная и фронтальная на 20 Мп. Батарея емкостью 6550 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт.

Poco F7 Ultra, как ожидается, станет аналогом Redmi K80 Pro. Он будет оснащен тем же экраном, но с процессором Snapdragon 8 Elite. Камеры включают основную на 50 Мп с OIS, 32-мегапиксельную ультраширокоугольную и 50-мегапиксельную телефото с 2.5-кратным оптическим зумом.

Аккумулятор емкостью 6000 мАч поддерживает 120 Вт проводной и 50 Вт беспроводной зарядки.