Анонс всё ближе: вице-президент Realme спросил у фанатов, какую модель складного смартфона выпустить первой

07:48, 10 марта 2023
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Анонс всё ближе: вице-президент Realme спросил у фанатов, какую модель складного смартфона выпустить первойПочему бы не выпустить обе сразу?
Компания Realme одна из немногих, у кого до сих пор нет собственного складного смартфона в модельном ряде.
Фото: DNP India
И судя по новому посту вице-президента бренда Мадхава Шета, производитель восвю готовится выйти на данный рынок. Причём сделать она это может сразу с двумя устройствами — Realme Fold и Flip.
Шет спросил своих подписчиков в Twitter, какой форм-фактор они предпочитают. По итогу их голоса разделились поровну между двумя вариантами, а некоторые пользователи предложили компании выпустить обе модели одновременно.
Gizmochina
Напомним, что слухи о складном смартфоне Realme циркулируют в Сети уже долгое время. За это время компания успела выпустить множество интересных устройств: от ноутбуков до телевизоров.