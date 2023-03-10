Анонс всё ближе: вице-президент Realme спросил у фанатов, какую модель складного смартфона выпустить первой

И судя по новому посту вице-президента бренда Мадхава Шета, производитель восвю готовится выйти на данный рынок. Причём сделать она это может сразу с двумя устройствами — Realme Fold и Flip.

Шет спросил своих подписчиков в Twitter, какой форм-фактор они предпочитают. По итогу их голоса разделились поровну между двумя вариантами, а некоторые пользователи предложили компании выпустить обе модели одновременно.