Анонсирован Android-смартфон без Google для ценителей приватности

Компания в первую очередь известна своими разработками в области альтернативных Android-приложений с минимальным набором разрешений. И именно этому курсу на приватность также будет следовать грядущая новинка бренда.

Сообщается, что все стандартные приложения в нём будут заменены на фирменные альтернативы. При этом вместо стандартных Google-сервисов в смартфоне будет использоваться microG.

На данный момент неизвестно, какие именно приложения будут установлены в Simple Phone по умолчанию — компания активно изучает этот вопрос. Известно, что Simple Mobile Tools занимается поиском подходящих по концепции браузера и email-клиента.

Отметим также, что разработчики не объявляли каких-либо сроков релиза устройства, а также его стоимость.