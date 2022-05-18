Анонсирован Android-смартфон без Google для ценителей приватности

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Анонсирован Android-смартфон без Google для ценителей приватностиИнтересно, насколько качественной будет его защита от посягательства на данные
Simple Mobile Tools, основанная в Словакии анонсировала свой собственный смартфон — Simple Phone.
Компания в первую очередь известна своими разработками в области альтернативных Android-приложений с минимальным набором разрешений. И именно этому курсу на приватность также будет следовать грядущая новинка бренда.
Сообщается, что все стандартные приложения в нём будут заменены на фирменные альтернативы. При этом вместо стандартных Google-сервисов в смартфоне будет использоваться microG.
На данный момент неизвестно, какие именно приложения будут установлены в Simple Phone по умолчанию — компания активно изучает этот вопрос. Известно, что Simple Mobile Tools занимается поиском подходящих по концепции браузера и email-клиента.
Отметим также, что разработчики не объявляли каких-либо сроков релиза устройства, а также его стоимость.