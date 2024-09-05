Телефоны
Опубликовано 05 сентября 2024, 07:13
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Анонсирован Balance Phone на Android 14, но без графического интерфейса

Цена вполне приятная
В Барселоне представлен необычный смартфон Balance Phone, который нацелен на повышение продуктивности пользователей за счёт минимализма.
Анонсирован Balance Phone на Android 14, но без графического интерфейса
© Kickstarter

Особенностью устройства является прошивка на основе Android 14, полностью лишённая графического интерфейса.

Вместо привычного UI, смартфон предлагает список базовых приложений, таких как мессенджеры, карты, почта и банковские сервисы.

Анонсирован Balance Phone на Android 14, но без графического интерфейса
© Kickstarter

Установка социальных сетей, игр и других отвлекающих программ невозможна.

Разработчики устройства стремятся сократить время, которое пользователи проводят перед экраном, с привычных 5 часов до 1. Идея состоит в том, чтобы освободить время для более важных задач, таких как работа или общение с семьей.

Анонсирован Balance Phone на Android 14, но без графического интерфейса
© Kickstarter

Технически Balance Phone оснащён 5.45-дюймовым IPS-экраном, процессором MediaTek Helio G99, 8 ГБ оперативки и 128 ГБ встроенной памяти. Камеры — на 50 Мп (основная) и 12 Мп (фронтальная). Поддерживаются 4G, NFC, сканер отпечатков и быстрая зарядка на 66 Вт.

Предзаказ можно оформить за $279, после выхода цена увеличится до $379. Старт продаж запланирован на начало 2025 года.

Источник:Kickstarter
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Android 14
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#смартфон