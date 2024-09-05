Анонсирован Balance Phone на Android 14, но без графического интерфейса

Установка социальных сетей, игр и других отвлекающих программ невозможна.

Разработчики устройства стремятся сократить время, которое пользователи проводят перед экраном, с привычных 5 часов до 1. Идея состоит в том, чтобы освободить время для более важных задач, таких как работа или общение с семьей.