Анонсирован Balance Phone на Android 14, но без графического интерфейса

Анонсирован Balance Phone на Android 14, но без графического интерфейсаЦена вполне приятная
Особенностью устройства является прошивка на основе Android 14, полностью лишённая графического интерфейса.
Вместо привычного UI, смартфон предлагает список базовых приложений, таких как мессенджеры, карты, почта и банковские сервисы.
Установка социальных сетей, игр и других отвлекающих программ невозможна.
Разработчики устройства стремятся сократить время, которое пользователи проводят перед экраном, с привычных 5 часов до 1. Идея состоит в том, чтобы освободить время для более важных задач, таких как работа или общение с семьей.
Технически Balance Phone оснащён 5.45-дюймовым IPS-экраном, процессором MediaTek Helio G99, 8 ГБ оперативки и 128 ГБ встроенной памяти. Камеры — на 50 Мп (основная) и 12 Мп (фронтальная). Поддерживаются 4G, NFC, сканер отпечатков и быстрая зарядка на 66 Вт.
Предзаказ можно оформить за $279, после выхода цена увеличится до $379. Старт продаж запланирован на начало 2025 года.