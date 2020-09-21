Анонсирован еще один смартфон с подэкранной фронтальной камерой

Основная камера новинки получила четыре модуля на 64, 8, 8 и 2 Мп. Из коробки смартфон будет работать на базе Android 10, а его цена составляет 430 долларов.

Стоит отметить, что на сегодняшний технология подэкранной фронтальной камеры достаточно сырая — множество блогеров ранее жаловались, что их ZTE Axon 20 5G имеет явное отличие по калибровке в той области, где располагается камера, от всего остального дисплея. Страдает ли чем-то подобным новинка от вьетнамского производителя — нам лишь предстоит это узнать.