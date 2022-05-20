Анонсирован главный процессор для недорогих игровых смартфонов 2022 года

Как ни странно, компания не только сменила нейминг серии, но также заметно «прокачала» свежее поколение своих среднебюджетных процессоров.

В качестве CPU новинки выступают Kryo-ядра, работающие на частоте до 2,4 ГГц. За видеочасть отвечает GPU Adreno 662.

Представители Qualcomm заявили, что видеопроцессор Snapdragon 7 Gen 1, в сравнении со Snapdragon 778G, на 20% производительнее. Вместе с тем свежий чип получил поддержку специфических игровых технологий, которые были собраны под общим названием Snapdragon Elite Gaming.

Из прочего можно отметить поддержку камер с разрешением до 200 Мп, а также запись 4K- видео с технологией HDR.

Сообщается, что первые смартфоны под управлением Snapdragon 7 Gen 1 выйдут уже во II квартале 2022 года.