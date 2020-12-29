Анонсирован недорогой флагманский камерофон Vivo X60

X60 оснащен Full HD+ экраном на 6,56 дюймов с поддержкой HDR10+ и частотой обновления 120 Гц. Также на экране разместили небольшой вырез для 32 Мп фронтальной камеры. Что касается основной камеры, она имеет три модуля на 48 Мп с датчиком Sony IMX598 и оптической стабилизацией изображения, на 13 Мп с широкоугольным объективом и 13 Мп портретным.

Старшая модель имеет практически те же характеристики, однако вместо трехмодульной камеры получила четырехмодульную. Работают обе новинки на базе Samsung Exynos 1080 с 8/12 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ внутренней. Емкость аккумулятора X60 составляет 4300 мАч, тогда как Pro версия получила 4200 мАч. Имеется поддержка быстрой зарядки на 33 Вт.

Стоимость X60 составила 535 долларов, в то время как X60 Pro оценили в 690 долларов. Сейчас на смартфоны открыт предзаказ, а уже 8 января они должны появится в магазинах.