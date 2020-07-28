Анонсирован новый недорогой смартфон Realme с огромным аккумулятором

Realme С15 получил 6,5-дюймовый IPS экран с одинарной селфи-камерой с разрешением 8 Мп. Работает новинка на базе Helio G35 с энергоемким аккумулятором на 6000 мАч. Кроме того, предусмотрена поддержка быстрой зарядки на 18 Вт. Что касается фотовозможностей, смартфон получил четыре датчика с разрешением на 13, 8, 2 и 2 Мп. Имеется поддержка расширенного динамического диапазона, а также возможность записывать видео 1080р при 30 к/с.

Компания представила несколько модификаций устройства, от чего и зависит конечная стоимость. Так, если модель на 3/64 ГБ доступна за 138 долларов, то 4/64 ГБ предлагается за 161 доллар. В то же время, вариант на 4/128 ГБ компания оценила в 172 доллара.