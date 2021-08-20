Анонсирован новый смартфон Motorola Edge со 108 Мп камерой и быстрым экраном

Motorola Edge 2021 оснащен 6,8-дюймовым Full HD+ дисплем с селфи-камерой на 32 Мп. Что касается основной камеры, она представлена в виде трех модулей на 108 Мп, 8 Мп и 2 Мп.

Работает смартфон на базе процессора Qualcomm Snapdragon 778 5G. Компания подготовила модификации на 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ внутренней памяти. Новинка получила энергоемкий аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Turbo Power мощностью 30 Вт.

Оценили Motorola Edge 2021 в 500 долларов или около 37 238 рублей. В то же время, стоит отметить, что по этой цене смартфон можно будет купить только в первое время, впоследствии же она вырастет до 700 долларов.