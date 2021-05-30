Создан первый в мире неубиваемый 5G-смартфон с тепловизионной камерой

Новинка оснащена 6,1-дюймовым ЖК-экраном с разрешением HD+. Сердцем устройства выступает процессор MediaTek Dimensity 800 с поддержкой 5G. Аппарат получил 8 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти, энергоемкий аккумулятор на 5200 мАч, беспроводную зарядку на 10 Вт и модуль NFC. Помимо прочего в Ulefone Armor 11T 5G реализована возможность разблокировки по лицу.

Смартфон оборудован камерой с несколькими датчиками: основной на 48 Мп, тепловизионный на 5 Мп и два по 2 Мп. Предзаказ на устройство станет доступным 7 июня и завершится 16. На данный момент стоимость новинки — не разглашается.