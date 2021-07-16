Анонсирован первый в мире смартфон без цензуры

Известно, что аппарат оснащен экраном на 6 дюймов, камерой с модулями высокого разрешения и большим объемом памяти. Работать новинка будет на базе операционной системы FreedomOS. Других технических особенностей, на данный момент, не сообщается.

Что интересно, смартфон лишат стандартного магазина приложений, но будет предусмотрен собственный магазин, в котором пользователи смогут скачивать приложения без цензуры. Сообщается, что будут в аппарате и предустановленные программы. Производители отмечают, что речь об “одних из самых популярных запрещенных программах”. Что касается стоимости Freedom Phone, оценили его в 500 долларов или около 38 тыс рублей, что не так дорого для такого амбициозного проекта.