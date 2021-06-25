Анонсирован самый доступный смартфон в мире

На данный момент технические характеристики новинки не разглашаются, но кое-что о ней все же известно. В частности, сообщается, что JioPhone Next получит поддержку голосового ассистента, функцию автоматического чтения текста с экрана и “умную” одинарную камеру с VR-фильтрами. В качестве операционной системы устройства выступает Android Go.

JioPhone Next будет продаваться с рядом предустановленных программ Google, в числе которых Google Camera Go, Chrome и Google Play. Аппарат поступит в продажу уже 10 сентября, и хоть его стоимость неизвестна, компания заявила, что он станет самым дешевым смартфоном в мире.