Анонсирована глобальная версия самой дешевой гибкой раскладушки Nubia Flip 2

Внутри стоит MediaTek Dimensity 7300X, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянки. За автономность отвечает аккумулятор на 4300 мАч, поддерживающий быструю зарядку PD 3.0 — от 0 до 100% всего за 55 минут.

Смартфон получил защиту от капель воды и пыли по стандарту IPX2/IP4X. Цена €699 за версию 6/128 ГБ, доступны два цвета: черный и сиреневый.