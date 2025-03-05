Анонсирована глобальная версия самой дешевой гибкой раскладушки Nubia Flip 2

Анонсирована глобальная версия самой дешевой гибкой раскладушки Nubia Flip 2Изменения с первой версией весьма заметны
Компания представила его на MWC 2025, сделав акцент на увеличенном внешнем экране, улучшенной прочности и новом процессоре.
Смартфон сохранил 6,9-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой 120 Гц, но получил увеличенный внешний экран — теперь это 3-дюймовая панель (422 × 682 пикселя), заменившая крошечный круглый дисплей первой версии.
Основная камера включает 50-мегапиксельный сенсор и 2-мегапиксельный датчик глубины, а для селфи предусмотрен 32-мегапиксельный модуль.
Внутри стоит MediaTek Dimensity 7300X, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянки. За автономность отвечает аккумулятор на 4300 мАч, поддерживающий быструю зарядку PD 3.0 — от 0 до 100% всего за 55 минут.
Смартфон получил защиту от капель воды и пыли по стандарту IPX2/IP4X. Цена €699 за версию 6/128 ГБ, доступны два цвета: черный и сиреневый.