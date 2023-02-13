Антикризисный флагман Xiaomi 13 Lite окажется всего лишь другим переименованным смартфоном компании

Антикризисный флагман Xiaomi 13 Lite окажется всего лишь другим переименованным смартфоном компанииВсё чаще бренд идёт таким путём
Уже совсем скоро Xiaomi представит свой новый доступный смартфон. Устройство будет частью флагманской линейки, а называться оно будет Xiaomi 13 Lite.
Фото: Telegram / EqualLeaks
Но не стоит восклицать от счастья раньше времени. Всё дело в том, что как это часто бывает у китайской корпорации, новинка окажется лишь переименованной версией Xiaomi Civi 2.
В то же время нельзя не отметить, что до сих пор дизайн смартфона остался актуальным. Тот же вырез под фронтальную камеру, напоминающий таковой у топовых iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, будет вызывать явный интерес окружающих.
Напомним, что в Xiaomi Civi 2 две фронтальные камеры, на 32 Мп каждая. Основная же камера может похвастаться тройной камерой с главным модулем на 50 Мп.
В основу Xiaomi 13 Lite ляжет чип Snapdragon 7 Gen 1 от Qualcomm, при этом новинка получит качественный 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400 × 1080 пикселей. Частота его обновления — 120 Гц.
Ожидается, что Xiaomi 13 Lite представят уже в конце февраля, в рамках ежегодной выставки MWC 2023.