Антикризисный флагман Xiaomi 13 Lite окажется всего лишь другим переименованным смартфоном компании

Но не стоит восклицать от счастья раньше времени. Всё дело в том, что как это часто бывает у китайской корпорации, новинка окажется лишь переименованной версией Xiaomi Civi 2.

В то же время нельзя не отметить, что до сих пор дизайн смартфона остался актуальным. Тот же вырез под фронтальную камеру, напоминающий таковой у топовых iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, будет вызывать явный интерес окружающих.

Напомним, что в Xiaomi Civi 2 две фронтальные камеры, на 32 Мп каждая. Основная же камера может похвастаться тройной камерой с главным модулем на 50 Мп.