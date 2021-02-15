Антикризисный флагман Xiaomi Mi 11 Lite скопирует внешность «старшего брата» Mi 11

Судя по опубликованному рендеру, смартфон будет очень сильно походить на стандартный Mi 11. Особенно сильно это заметно по задней части устройства, пишет MyDrivers. Xiaomi Mi 11 Lite получит внешне такой же модуль основной камеры, как и «старший брат», а также общий с ним дизайн.