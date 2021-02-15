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Сегодня в 11:32
Антикризисный флагман Xiaomi Mi 11 Lite скопирует внешность «старшего брата» Mi 11
И это несомненно плюс, а не минус
После того, как основные флагманы Xiaomi начали дорожать, многие стали обращать своё внимание на удешевлённую линейку Mi Lite. На радость таких пользователей в сети появились новые подробности о грядущем антикризисном флагмане Xiaomi Mi 11 Lite.
Судя по опубликованному рендеру, смартфон будет очень сильно походить на стандартный Mi 11. Особенно сильно это заметно по задней части устройства, пишет MyDrivers. Xiaomi Mi 11 Lite получит внешне такой же модуль основной камеры, как и «старший брат», а также общий с ним дизайн.
Касательно внутренностей новинки информации также немало. Так, судя по последним данным, доступный флагман получит чип Snapdragon 732G в качестве основы, 6 ГБ оперативной памяти и от 64 до 128 ГБ памяти постоянной. Ёмкость аккумулятора ожидается 4150 мАч, при этом будет и поддержка быстрой зарядки на 33 Вт.