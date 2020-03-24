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Антикризисный флагман Xiaomi Redmi K30 Pro получил "отсталый" дисплей
В то время как “обычный” Redmi K30 оснастили дисплеем на 120 Гц
Буквально сегодня Xiaomi анонсировала свой новый антикризисный флагман — Redmi K30 Pro. Устройство получилось очень интересным, но при этом у него все же есть одно слабое место — “отсталый” дисплей, который может похвастаться частотой обновления лишь 60 Гц, в то время как более “простой” Redmi K30 получил 120 Гц.
С ответом за подобный просчет вышел глава бренда Лю Вейбинг. По его словам, то, какими характеристиками будет обладать Redmi K30 Pro, было утверждено еще 10 месяцев назад, а потому отказ 120-герцового экрана сложно назвать спонтанным решением. Так было запланировано. Также по словам господина Вейбинга, подобное решение было принято в связи с “прожорливостью” дисплеев, с повышенной частотой, что никак не могло удовлетворить руководство компании.
Напомним, что Redmi K30 Pro работает на базе флагманского процессора Snapdragon 865, имеет аккумулятор емкостью 4 700 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки на 33 Вт.