Антикризисный флагман Xiaomi Redmi K30 Pro получил "отсталый" дисплей

С ответом за подобный просчет вышел глава бренда Лю Вейбинг. По его словам, то, какими характеристиками будет обладать Redmi K30 Pro, было утверждено еще 10 месяцев назад, а потому отказ 120-герцового экрана сложно назвать спонтанным решением. Так было запланировано. Также по словам господина Вейбинга, подобное решение было принято в связи с “прожорливостью” дисплеев, с повышенной частотой, что никак не могло удовлетворить руководство компании.

Напомним, что Redmi K30 Pro работает на базе флагманского процессора Snapdragon 865, имеет аккумулятор емкостью 4 700 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки на 33 Вт.