AnTuTu назвал самые мощные Android-смартфоны декабря — Red Magic 11 Pro+ установил рекорд в 4,1 млн баллов

В этот раз топ возглавил абсолютный рекордсмен — Red Magic 11 Pro+. Геймерский флагман стал первым смартфоном с жидкостной системой охлаждения и набрал свыше 4,1 млн баллов, что стало новым максимумом для бенчмарка.

Тестировалась версия на 24 ГБ оперативной и 1 ТБ внутренней памяти — единственная в топе с таким объёмом.

Второе место занял Oppo Find X9 Pro на базе Dimensity 9500. Он впервые вплотную приблизился к отметке в 4 млн баллов и стал самым мощным смартфоном на платформе MediaTek.