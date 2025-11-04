AnTuTu назвала самые мощные Android-смартфоны среднего класса за октябрь 2025 года

AnTuTu назвала самые мощные Android-смартфоны среднего класса за октябрь 2025 годаСюрпризов не случилось
В отличие от флагманского сегмента, заметных перестановок в списке не произошло. Лидером рейтинга вновь стал Realme Neo7 SE на базе Dimensity 8400-Max, набравший 1 931 641 балл.
На втором месте — iQOO Z10 Turbo с полной версией того же процессора (1 915 499 баллов), а замыкает тройку Vivo Y300 GT (1 909 184 балла).
Все три модели демонстрируют стабильное доминирование чипов серии Dimensity 8400, удерживая лидерство в категории субфлагманов.
На четвертой позиции расположился Redmi Turbo 4 с Dimensity 8400-Ultra (1 868 587 баллов), за ним следуют смартфоны на чипах Dimensity 8350–8450 — Oppo Reno14, Reno14 Pro, Motorola Edge 60 Pro, Oppo K13 Turbo 5G, а также несколько моделей Reno 13 прошлого поколения.
По прогнозам AnTuTu, расстановка сил в среднем сегменте сохранится как минимум до выхода новых мобильных платформ от Qualcomm и MediaTek.