AnTuTu опубликовал пользовательский рейтинг лучших смартфонов на апрель 2024 г

Согласно составленному рейтингу, первое место досталось складному Vivo X Fold3 Pro, набравшему 95,65% положительных отзывов. Второе место получил Samsung Galaxy S23 Ultra — 95,3%, третье место у iQOO 12 Pro — 95,05%.

Четвёртое место — за Honor X50 GT с 95% положительных отзывов, пятое мсто занял Samsung Galaxy S24+ — 94,55%, шестое — за Honor Magic 6 Ultimate Edition — 94,29%, с седьмого по десятое места заняли Oppo Find X7 Ultra — 93,93%, Samsung Galaxy S24 Ultra — 93,77%, Vivo X90 Pro+ — 92,65%, Realme GT Neo6 SE — 91,72%.