AnTuTu опубликовал рейтинг лучших смартфонов по соотношению цены и качества

В категории «до 26 тыс рублей» лидирует Redmi Note 12 Turbo с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего накопителя. Данная модель получила высокий балл по соотношению «цена-качество», опередив таких конкурентов, как Redmi Note 11T Pro и OnePlus Ace.

В диапазоне «от 26 тыс до 40 тыс рублей» наиболее выгодными оказались модели Redmi K60 и OnePlus Ace 2 Pro. Они не только предлагают отличную производительность, но и имеют разнообразные функции, которые делают их привлекательными для потребителей.

В категории «свыше 68 тыс рублей» лидируют iQOO11 Pro и Redmi 8S Pro+. Эти модели предлагают выдающуюся производительность, но их стоимость уже не так важна для потребителей, которые ищут премиум-уровень.

Отметим, что рейтинг является полезным маркером для тех, кто хочет сделать обоснованный выбор при покупке нового смартфона. Он позволяет увидеть, какие модели предлагают наилучшую ценность за свою стоимость, и может служить отправной точкой для дальнейшего изучения рынка.