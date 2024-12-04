AnTuTu опубликовал рейтинг мощных и недорогих смартфонов на ноябрь 2024 года

В лидеры выбился Realme GT Neo 6 SE, оснащённый чипсетом Snapdragon 7+ Gen 3 с 1,4 млн баллов. На втором месте с этим же чипом оказался OnePlus Ace 3V — 1,4 млн баллов. На третьем месте — Redmi K70E с 1,34 млн баллов, который работает на MediaTek Dimensity 8300 Ultra.

На четвёртом и пятом местах расположились смартфоны на базе чипа Snapdragon 7+ Gen 2: Realme GT Neo5 SE с 1,16 млн баллов и Redmi Note 12 Turbo — 1,13 млн. На шестом, седьмом и восьмом местах оказались iQOO Z8 — 971 тысяч баллов, iQOO Neo7 SE — 953 тысяч, Redmi Note 12T Pro — 868 тысяч соответственно; за производительность этих устройств отвечает чипсет MediaTek Dimensity 8200.

На девятой и десятой позициях разместились Redmi K50 на Dimensity 8100 с 825 тысячами баллов, и iQOO Z9 на Snapdragon 7 Gen 3 с 818 тысячами баллов.