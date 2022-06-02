AnTuTu опубликовала топ-10 самых мощных среднебюджетных смартфона

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AnTuTu опубликовала топ-10 самых мощных среднебюджетных смартфонаВнезапно, большую часть списка заняли девайсы на базе процессора MediaTek
В Сети появился свежий рейтинг AnTuTu, в котором специалисты собрали самые производительные смартфоны из среднебюджетного сегмента.
На первом месте расположился Vivo S15 Pro 12/256 ГБ. Следом за ним идёт Realme GT Neo 3 12/256 ГБ. Замыкает же тройку лидеров Redmi Note 11T Pro+ 8/256 ГБ. С полным перечнем можно ознакомиться на изображении ниже:
Стоит отметить, что сразу 7 позиций из 10 занимают аппараты на базе чипа MediaTek Dimensity 8100 либо его разновидности Dimensity 8100-Max. Таким образом, можно вполне уверенно говорить о заметных успехах компании в покорении сегмента смартфонов средней ценовой категории.
Вместе с тем, в рейтинге можно найти и устройства на базе Snapdragon 870.