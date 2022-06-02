AnTuTu опубликовала топ-10 самых мощных среднебюджетных смартфона

Стоит отметить, что сразу 7 позиций из 10 занимают аппараты на базе чипа MediaTek Dimensity 8100 либо его разновидности Dimensity 8100-Max. Таким образом, можно вполне уверенно говорить о заметных успехах компании в покорении сегмента смартфонов средней ценовой категории.

Вместе с тем, в рейтинге можно найти и устройства на базе Snapdragon 870.