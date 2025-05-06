AnTuTu представила топ-10 мощных Android-субфлагманов — в списке очень много смартфонов Vivo

AnTuTu представила топ-10 мощных Android-субфлагманов — в списке очень много смартфонов VivoПреимущество у чипов MediaTek
Лидером стал iQOO Z10 Turbo на чипе Dimensity 8400 с впечатляющим результатом — более 1,8 млн баллов. Это делает его самым мощным «не флагманом» на рынке.
На втором месте — Redmi Turbo 4 с близким результатом в 1,7 млн баллов. Смартфон использует улучшенную версию того же чипа — Dimensity 8400 Ultra, но незначительные отличия в охлаждении и прошивке сделали его чуть медленнее.
Тройку замыкает OnePlus Ace 3V на Snapdragon 7+ Gen 3 — единственное устройство на Qualcomm в топ-3. Оно отстает от лидеров, но остается самым мощным смартфоном на Snapdragon 7-й серии.
Интересно, что в десятке сразу четыре модели от Vivo и суббренда iQOO, включая iQOO Z8 и Neo 7 SE. Также в списке заметны представители Redmi и Oppo.
Всего в топ-10 попали смартфоны на базе чипов Dimensity 8200, 8300, 8350 и 8400 — это подчеркивает, насколько MediaTek сейчас доминирует в сегменте субфлагманов.
Отсутствие Snapdragon 8s Gen 4 объясняется просто: AnTuTu относит этот чип к флагманским, поэтому устройства с ним, вроде iQOO Z10 Turbo Pro, появятся в другом рейтинге. То же касается и будущих моделей на Dimensity 9400e.