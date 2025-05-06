AnTuTu представила топ-10 мощных Android-субфлагманов — в списке очень много смартфонов Vivo

Лидером стал iQOO Z10 Turbo на чипе Dimensity 8400 с впечатляющим результатом — более 1,8 млн баллов. Это делает его самым мощным «не флагманом» на рынке.

На втором месте — Redmi Turbo 4 с близким результатом в 1,7 млн баллов. Смартфон использует улучшенную версию того же чипа — Dimensity 8400 Ultra, но незначительные отличия в охлаждении и прошивке сделали его чуть медленнее.

Тройку замыкает OnePlus Ace 3V на Snapdragon 7+ Gen 3 — единственное устройство на Qualcomm в топ-3. Оно отстает от лидеров, но остается самым мощным смартфоном на Snapdragon 7-й серии.