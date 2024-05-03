AnTuTu привёл апрельский рейтинг самых мощных бюджетных телефонов на Android

Первое место занял бюджетный OnePlus Ace 3V с чипом Snapdragon 7+ Gen 3, набравший 1,44 млн баллов. Второе и третье места достались Realme GT Neo6 SE с чипом Snapdragon 7+ Gen 3 и Redmi K70E, работающему на чипе MediaTek Dimensity 8300 Ultra, с 1,42 млн и 1,37 млн баллов соответственно.

На четвёртом и пятом местах расположились Realme GT Neo5 SE, набравший 1,14 млн баллов, и Redmi Note 12 Turbo с 1,13 млн; оба аппарата работают на чипе Snapdragon 7+ Gen 2.

С шестого по девятое места получили смартфоны на чипе MediaTek Dimensity 8200: Oppo Reno 11 — 994 тысяч баллов, iQOO Neo7 SE и iQOO Z8 — 968 тысяч, а также Redmi Note 12T Pro — 885 тысяч с разогнанной версией процессора — Dimensity 8200 Ultra.

Десятое место досталось OnePlus Ace на базе чипа Dimensity 8100 Max. Эта модель получила 881 тысячу баллов.