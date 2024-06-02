AnTuTu привёл рейтинг самых мощных «середнячков» за май 2024 года

Опубликовано 02 июня 2024, 11:15
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AnTuTu привёл рейтинг самых мощных «середнячков» за май 2024 годаНовейший Snapdragon 8s 3 в рейтинг не вошёл
Бенчмарк AnTuTu опубликовал результаты синтетических тестов 10 моделей Android-смартфонов среднего класса за май 2024 года. Примечательно, что лидируют в рейтинге чипы Snapdragon 7 + Gen 3, но считающийся наиболее производительным Snapdragon 8s 3, в рейтинг не вошёл.
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Так, первое место досталось OnePlus Ace 3V с чипом Snapdragon 7 + Gen 3, со средним баллом 1 437 896. На втором месте Realme GT Neo6 SE, также оснащённый Snapdragon 7 + Gen 3. Это устройство набрало 1 381 173 балла. Третье место досталось Redmi K70E (Poco X6 Pro), получившему Dimensity 8300 Ultra и набравшему 1 374 018 балов.
В целом в рейтинг вошли смартфоны на однокристальных платформах.