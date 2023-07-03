AnTuTu раскрыл мощность нового смартфона Honor X50 за $220

Некоторые подробности о его характеристиках уже стали известны. Согласно результатам тестов в популярных бенчмарках, смартфон будет базироваться на процессоре Snapdragon 6 Gen 1 и получит впечатляющую производительность.

Так, в AnTuTu Honor X50 набрал общий результат 578 718 баллов. В тесте процессора результат составил 174 760 баллов, а в тестах GPU, памяти и UX — 138 731, 144 348 и 120 879 баллов соответственно.

Напомним, что ранее инсайдеры рассказали, что новинка получит изогнутый дисплей с диагональю 6,78 дюйма и разрешением 2652 x 1200 пикселей.