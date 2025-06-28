AnTuTu раскрыл результаты тестов чипсета MediaTek Dimensity 9300 Plus

AnTuTu раскрыл результаты тестов чипсета MediaTek Dimensity 9300 PlusТесты подтвердили высокий класс устройства
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Чип оснащён восьмиядерным процессором и мощным графическим процессором Mali-G720 MP12. Результаты тестов показывают, что Dimensity 9300 Plus «относится к категории ультра-премиум».
В AnTuTu чипсет набрал 1 958 675 баллов, включая 454 781 балл для процессора, 793 456 баллов для графического процессора и 414 662 балла для памяти. В Geekbench 6 Dimensity 9300 Plus продемонстрировал «впечатляющую производительность»: устройство получило 2168 баллов в одноядерном тесте и 7017 — в многоядерном.
Чипсет изготовлен по 4-нм техпроцессу TSMC и имеет конфигурацию процессора All Big Core: в нём используются только высокопроизводительные ядра и отсутствуют энергоэффективные ядра. Схема процессора Dimensity 9300 Plus выглядит следующим образом: одно ядро Cortex-X4 с частотой до 3,4 ГГц, три ядра Cortex-X4 с частотой до 2,85 ГГц, четыре ядра Cortex-A720 с частотой до 2,0 ГГц.
Также чипсет оснащён генеративным ИИ-процессором MediaTek NPU 790 и поддерживает различные стандарты подключения. Поддерживает разрешение до 320 Мп и запись видео в формате до 8K, а также функции на основе искусственного интеллекта.