AnTuTu раскрыл результаты тестов чипсета MediaTek Dimensity 9300 Plus

Чипсет изготовлен по 4-нм техпроцессу TSMC и имеет конфигурацию процессора All Big Core: в нём используются только высокопроизводительные ядра и отсутствуют энергоэффективные ядра. Схема процессора Dimensity 9300 Plus выглядит следующим образом: одно ядро Cortex-X4 с частотой до 3,4 ГГц, три ядра Cortex-X4 с частотой до 2,85 ГГц, четыре ядра Cortex-A720 с частотой до 2,0 ГГц.

Также чипсет оснащён генеративным ИИ-процессором MediaTek NPU 790 и поддерживает различные стандарты подключения. Поддерживает разрешение до 320 Мп и запись видео в формате до 8K, а также функции на основе искусственного интеллекта.