AnTuTu составила топ смартфонов с лучшим соотношением цены к мощности на апрель 2025 года

В ультрабюджетном сегменте до 1000 юаней (около $140) первое место заняла модель Nubia Xiao Niu. Она построена на чипе Unisoc T760, выполненном по 6-нм техпроцессу, и выделяется необычной для этого класса 100-Мп камерой. Вторым стал Vivo Y200t на Snapdragon 6 Gen 1 — по сути, переименованный iQOO Z9x, но с лучшим послепродажным обслуживанием. Замыкает тройку Oppo K12x 5G с AMOLED-экраном, аккумулятором на 5500 мАч и подэкранным сканером отпечатков.