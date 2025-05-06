AnTuTu составила топ смартфонов с лучшим соотношением цены к мощности на апрель 2025 года

AnTuTu составила топ смартфонов с лучшим соотношением цены к мощности на апрель 2025 годаСписок получился гигантским
В ультрабюджетном сегменте до 1000 юаней (около $140) первое место заняла модель Nubia Xiao Niu. Она построена на чипе Unisoc T760, выполненном по 6-нм техпроцессу, и выделяется необычной для этого класса 100-Мп камерой. Вторым стал Vivo Y200t на Snapdragon 6 Gen 1 — по сути, переименованный iQOO Z9x, но с лучшим послепродажным обслуживанием. Замыкает тройку Oppo K12x 5G с AMOLED-экраном, аккумулятором на 5500 мАч и подэкранным сканером отпечатков.
В категории от 1000 до 2000 юаней (примерно $140–280) победил Realme Neo7 с чипом Dimensity 9300+. Устройство предлагает отличную производительность, автономность и сбалансированный набор функций. Рядом с ним — iQOO Z9 Turbo+, также на 9300+, но с более агрессивным упором на скорость и автономность. Третье место досталось Realme Neo7 SE на чипе Dimensity 8400-Max.
В диапазоне до 3000 юаней (до $420) лидирует Realme GT7 с топовым Dimensity 9400+, продвинутым экраном и системой охлаждения. Вторым стал iQOO Neo10 на Snapdragon 8 Gen 3 — крепкий середняк без слабых мест. На третьем месте OnePlus Ace 5, сбалансированный по всем параметрам и даже с приемлемой камерой для этого ценника.
Среди смартфонов до 4000 юаней (около $560) победил Realme GT7 Pro с чипом Snapdragon 8 Elite и перископическим зумом. За ним идут iQOO 13, нацеленный на геймеров, и Redmi K80 Pro — мощный и при этом универсальный флагман с беспроводной зарядкой и ультразвуковым сканером.
В премиум-сегменте до 5000 юаней (примерно $700) отличился игровой RedMagic 10 Pro — сочетание топовой мощности, экрана без вырезов и агрессивного дизайна. Также в списке — Oppo Find X8s+ с энергоэффективным Dimensity 9400+ и Xiaomi 15 — редкий представитель компактных флагманов с полным набором фичей.
В категории «от 5000 юаней» (выше $700) снова отметился RedMagic 10 Pro+, но уже с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. Второе место занял универсальный Vivo X200 Pro, третий — HONOR Magic 7 Pro с уникальными функциями вроде 3D-распознавания лица и 200-Мп телевиком.
AnTuTu подчеркивает, что в премиум-сегменте фактор «цена/производительность» теряет значение — на первый план выходят камера, эргономика и субъективный опыт. Тем не менее, рейтинг остается отличной опорой для тех, кто ищет максимум мощности за каждый потраченный юань, доллар или рубль.