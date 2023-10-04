AnTuTu включила OnePlus Ace 2 Pro в рейтинг самых мощных смартфонов сентября

Это устройство, так же как и восемь других смартфонов, оснащено производительным чипом Snapdragon 8 Gen 2. OnePlus Ace 2 набрал в тесте 1,66 млн баллов.

Второе место занял iQOO 11S, набравший 1,64 млн баллов, на третьем месте — игровой смартфон RedMagic 8S Pro+ с 1,62 млн балов, четвёртое место у iQOO 11 Pro — 1,62 млн, пятое получил Vivo X90 Pro+ — 1,61 млн.

На шестом месте разработчики AnTuTu разместили похожий во многом на OnePlus Ace 2 Pro смартфон Realme GT5; этот гаджет набрал 1,59 млн баллов. Седьмое место у флагмана Oppo Find X6 Pro с 1,58 млн баллов. Восьмое и девятое места получили OnePlus 11, у которого 1,57 млн, и Xiaomi 13 Ultra с 1,56 млн баллов. Десятое место досталось iQOO Neo8 Pro с 1,55 млн баллов. Это единственное устройство в рейтинге, работающие на чипе MediaTek Dimensity 9200+.