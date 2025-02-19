Apple анонсировала iPhone 16E на замену линейке iPhone SE

Опубликовано 19 февраля 2025, 19:481 мин.
Apple анонсировала iPhone 16E на замену линейке iPhone SEДождались!
Apple официально представила iPhone 16E — доступную модель в линейке iPhone 16, которая заменит серию iPhone SE.
Новинка оснащена 6.1-дюймовым OLED-экраном, процессором A18 и первым модемом Apple C1, обеспечивающим эффективную работу 5G.
Камера на 48 Мп поддерживает 2-кратный оптический зум, а встроенный искусственный интеллект Apple Intelligence помогает редактировать фото и работать с текстом. iPhone 16E получил корпус с защитой IP68, а его батарея держит заряд на 12 часов дольше, чем iPhone SE.
Смартфон поддерживает спутниковые сервисы Apple: отправку сообщений, экстренный вызов и помощь на дороге.
В продажу поступят модели в матовых белом и чёрном цветах. Предзаказ стартует 21 февраля, а в магазинах iPhone 16E появится 28 февраля.
Цена новинки начинается с $599 за версию со 128 ГБ памяти.