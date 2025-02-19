Apple анонсировала iPhone 16E на замену линейке iPhone SE

Новинка оснащена 6.1-дюймовым OLED-экраном, процессором A18 и первым модемом Apple C1, обеспечивающим эффективную работу 5G.

Камера на 48 Мп поддерживает 2-кратный оптический зум, а встроенный искусственный интеллект Apple Intelligence помогает редактировать фото и работать с текстом. iPhone 16E получил корпус с защитой IP68, а его батарея держит заряд на 12 часов дольше, чем iPhone SE.

Смартфон поддерживает спутниковые сервисы Apple: отправку сообщений, экстренный вызов и помощь на дороге.