Apple анонсировала собственный искусственный интеллект

Она обещает улучшить пользовательский опыт на iPhone, iPad и Mac, обеспечивая персонализированную и мощную генеративную модель ИИ.

Apple Intelligence интегрирована в платформы и приложения компании и способна выполнять сложные задачи, такие как переписывание текста, создание новых изображений и анализ данных из разных приложений.