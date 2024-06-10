Apple анонсировала собственный искусственный интеллект

Apple анонсировала собственный искусственный интеллектУ Google Gemini появился конкурент
Она обещает улучшить пользовательский опыт на iPhone, iPad и Mac, обеспечивая персонализированную и мощную генеративную модель ИИ.
Apple Intelligence интегрирована в платформы и приложения компании и способна выполнять сложные задачи, такие как переписывание текста, создание новых изображений и анализ данных из разных приложений.
Система может помочь в управлении встречами, поиске нужных файлов и даже создавать персонализированные изображения для общения.
Одной из ключевых особенностей является способность Apple Intelligence адаптироваться к текущей активности пользователя и обеспечивать приватность.
Система использует вычислительные мощности Apple Silicon, чтобы обрабатывать данные на устройстве, минимизируя передачу данных на серверы. Это означает, что данные используются только для выполнения конкретных запросов и не хранятся на серверах.