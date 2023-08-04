Apple анонсирует новый iPhone позже, чем сделала это в прошлом году

Согласно слухам, которыми поделились наши коллеги из 9to5Mac, дата запуска iPhone 15 может быть назначена на среду, 13 сентября 2023 года. Это на неделю позже, чем прошлогодний анонс iPhone 14, который состоялся 7 сентября.

Обычно Apple начинает предзаказы на новые модели iPhone в пятницу после анонса. Таким образом, предзаказы на iPhone 15 могут начаться 15 сентября 2023 года.

При этом некоторые модели могут появиться в розничной продаже позже, как это было в прошлом году с iPhone 14 Plus, который поступил в продажу почти через месяц после анонса.

Пока неясно, какие модели могут задержаться. Существуют также противоположные слухи, которые говорят о том, что все четыре модели iPhone 15 будут доступны для предзаказа и розничной продажи «как обычно», но ожидается серьёзный дефицит.