Apple бесплатно отремонтирует бракованные динамики в iPhone 12

По сообщениям Apple, отсутствие звука вызвано неисправностью компонента в модуле динамика. Если у гаджета, произведённого с октября 2020 года по апрель 2021 года, не работают динамики при совершении или принятии вызова, такой случай можно рассматривать как сервисный. «Мы определили, что у очень небольшого процента устройств iPhone 12 и iPhone 12 Pro могут возникать проблемы со звуком из-за неисправности динамика. Затронутые устройства были изготовлены в период с октября 2020 года по апрель 2021 года. Если ваш iPhone 12 или iPhone 12 Pro не издаёт звук в динамике, когда вы совершаете или принимаете вызовы, вероятно, он подлежит ремонту», – заявили в компании.

По условиям сервисной программы, неисправные динамики будут бесплатно заменены. Если пользователь столкнулся с такой проблемой, ему необходимо обратиться в розничный магазин Apple или в службу поддержки на сайте Apple. Отмечается, что сервисная поддержка распространяется только на модели iPhone 12 и 12 Pro, но не касается iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max.