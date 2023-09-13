Apple: беспроводная зарядка MagSafe может испортить внешний вид новых чехлов для iPhone 15

Данный шаг был предпринят в соответствии с экологическими целями компании. Однако, как стало известно, использование магнитной зарядки MagSafe может оставить следы на этом новом материале.

Apple утверждает, что новые чехлы прошли «тысячи часов тестирования» и обещают хорошую защиту от царапин и падений. Тем не менее, компания также предупредила, что взаимодействие с аксессуарами MagSafe может оставить небольшие отпечатки на чехлах.

Если вас беспокоит возможное изменение внешнего вида защитного аксессуара, Apple рекомендует использовать силиконовые или прозрачные чехлы для iPhone 15 Pro.

Кроме того, можно выбрать чехлы тёмных цветов, чтобы следы от MagSafe были менее заметными.