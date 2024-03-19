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Опубликовано 19 марта 2024, 05:15
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Apple будет сотрудничать с Google для внедрения ИИ в iPhone

Также проведены переговоры с OpenAI
Apple ищет возможность сотрудничества с Google для использования модели искусственного интеллекта Gemini в новых функциях iPhone. Это даст Google преимущество, учитывая, что они уже являются предпочтительным поставщиком поисковой системы для Safari на iPhone, пишет Techcrunch ссылаясь на статью Bloomberg.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что Apple рассматривает возможность лицензирования технологии искусственного интеллекта у Google для внедрения AI-функций в обновления iOS в этом году. Кроме того, были проведены переговоры с OpenAI о возможном использовании моделей GPT.

На Apple оказывается давление догнать конкурентов в области искусственного интеллекта, таких как OpenAI, Microsoft, Anthropic и даже Google. В феврале глава Apple Тим Кук заявил, что компания представит функции искусственного интеллекта «позже в этом году».

Хотя собственные модели Apple могут быть использованы для некоторых функций на устройстве в предстоящем обновлении программного обеспечения iOS 18, компания рассматривает возможность сотрудничества с внешним поставщиком для создания изображений и помощи пользователям в написании текстов.

Источник:Tech Сrunch
Автор:Булат Кармак
Теги:
#искусственный интеллект
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#Apple A9
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#Apple
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#iPhone