Apple будет выпускать как минимум четверть своей продукции в Индии

На текущий момент в Индии Apple выпускает свою продукцию в пределах 7%. Об этом заявил министр торговли Индии Пиюш Гоял. При этом у компании останутся «старые» подрядчики: Wistron, Foxconn и Pegatron.

Эти предприятия в 2 раза увеличили выпуск продукции Apple в Индии. По итогам 2022 года они экспортировали продукции на $2,5 млрд.

Но как быстро Apple намерена достичь заявленных показателей, не уточняется.