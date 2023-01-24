Apple будет выпускать как минимум четверть своей продукции в Индии

17:00, 24 января 2023
1 мин.
Apple будет выпускать как минимум четверть своей продукции в ИндииНа данный момент не более 7%
В начале января Apple объявила о найме сотрудников на индийские заводы по производству айфонов. Сейчас появилась информация, что доля выпускаемой в Индии «яблочной» продукции должна составить как минимум 25%.
Фото: Indianexpress.com
На текущий момент в Индии Apple выпускает свою продукцию в пределах 7%. Об этом заявил министр торговли Индии Пиюш Гоял. При этом у компании останутся «старые» подрядчики: Wistron, Foxconn и Pegatron.
Эти предприятия в 2 раза увеличили выпуск продукции Apple в Индии. По итогам 2022 года они экспортировали продукции на $2,5 млрд.
Но как быстро Apple намерена достичь заявленных показателей, не уточняется.