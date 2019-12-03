Apple будет выпускать новые iPhone два раза в год

Если на сегодняшний день американская компания придерживается стратегии по выпуску одного смартфона в год, то уже к момент выхода условного iPhone 13 компания начнет выпускать по два смартфона за год: в первую и во вторую половину года. Благодаря этому яблочная компания будет иметь возможность конкурировать со своими соперниками, выпускающими смартфоны на протяжении 365 дней, а также иметь большую вариативность при разработке дизайна.

По словам все того же аналитика, в 2020 году Apple также не оставит пользователей без сюрпризов — осенью следующего года нас ожидает не три, а целых четыре новых смартфона, оснащенных OLED-дисплеями и поддержкой мобильных сетей пятого поколения 5G.