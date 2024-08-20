Apple добавила кастомазиацию экрана блокировки в iPhone

Теперь пользователи могут заменить стандартные кнопки включения фонарика и камеры на любые другие элементы из «Центра управления» или вовсе удалить их.

Начиная с iOS 11, на экране блокировки iPhone всегда присутствовали значки фонарика и камеры, которые были неизменны.

Apple также предоставила возможность интеграции с кнопками экрана блокировки для сторонних приложений, что добавляет еще больше гибкости в настройке устройства.