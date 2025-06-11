Apple добавила на iPhone отображение времени до полной зарядки

И всё это уже есть на Android

Компания Apple представила в iOS 26 новую функцию таймера, которая отображает на экране блокировки примерное время до полной зарядки аккумулятора iPhone, адаптируя расчёты в зависимости от скорости зарядки различных адаптеров.