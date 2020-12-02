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Apple добавила новую функцию в старые iPhone с помощью обновления
Причем сделала это максимально тихо и без привлечения особого внимания
К удивлению многих, Apple не только умеет ухудшать старые iPhone, выпуская обновления iOS, но также и делать их лучше прежнего. Так, компания добавила новую функцию в iPhone 8 и iPhone XR при помощи свежего апдейта.
Речь идет об iOS 14.2, вышедшей около месяца назад, и функции видеозвонков в 1080p, сообщает 9to5Mac. Правда, звонки в высоком разрешении доступны лишь при подключении по Wi-Fi, но учитывая, что ранее даже такой возможности не было, щедрость Apple и вправду удивляет.
Что интересно, сама Apple не делала никаких крупных объявлений по этому поводу. Компания лишь обновила на своем сайте описания устройств, добавив к ним сведения о поддержке видеозвонков по FaceTime в формате FullHD.