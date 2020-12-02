Apple добавила новую функцию в старые iPhone с помощью обновления

Речь идет об iOS 14.2, вышедшей около месяца назад, и функции видеозвонков в 1080p, сообщает 9to5Mac. Правда, звонки в высоком разрешении доступны лишь при подключении по Wi-Fi, но учитывая, что ранее даже такой возможности не было, щедрость Apple и вправду удивляет.