Apple добавила в iOS 16.3 новый способ двухфакторной авторизации

Она заключается в том, что пользователь может подтвердить вход в Apple ID на новом устройстве не только кодом из смс-сообщения или электронной почты, но и с помощью других устройств Apple. При авторизации на новом устройстве можно подтвердить свою личность с помощью гаджета, на котором эта процедура уже проводилась.

Одной из неприятных ошибок, которую исправила Apple, были ложные срабатывания функции вызова экстренных служб Emergency SOS. Ранее для такого вызова требовалось одновременно зажать кнопку питания и клавишу громкости. А после обновления нужно зажать клавиши и через несколько секунд их отпустить. По-другому экстренный вызов не активируется.