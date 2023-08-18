Apple добавит быструю 35 Вт зарядку в некоторые модели iPhone 15

Это значительное улучшение по сравнению с 27 Вт в iPhone 14 Pro и 20 Вт в стандартных моделях iPhone 14. Текущая скорость зарядки 27 Вт позволяет зарядить аккумулятор iPhone 14 Pro Max ёмкостью 4323 мАч от 0% до 100% примерно за два часа.

Более быстрая зарядка на 35 Вт обеспечит ещё более быструю зарядку благодаря новым портам USB-C, которые заменят фирменные порты Lightning в моделях iPhone 2023 года.

Отметим, правда, что Apple не включает зарядные устройства в комплект поставки новых iPhone, поэтому тем, кто планирует приобрести одну из моделей iPhone 15, придётся задуматься о самостоятельном приобретении зарядника.

Важно отметить, что даже с учётом предполагаемой ускоренной зарядки iPhone 15 всё равно будет отставать от некоторых смартфонов с быстрой зарядкой, доступных от других производителей.

Например, Samsung Galaxy S23 Ultra поддерживает зарядку мощностью до 45 Вт, что позволяет зарядить аккумулятор емкостью 5000 мАч от 0% до 100% менее чем за один час.