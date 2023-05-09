Apple добавит перископный модуль камеры лишь в самый дорогой iPhone 15

Судя по всему, это то самое отличие между Pro и Pro Max версиями нового iPhine, которое готовит для нас Apple.

Отметим, что чуть ранее аналитик Минг-Чи Куо уже рассказывал о планах компании установить в iPhone модуль камеры, обеспечивающий 5- или даже 6-кратный оптический зум без потери качества.

Для сравнения, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max были оснащены камерами лишь с 3-кратным зумом.

В сообщении Unknownz21 также можно заметить, что iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max получат модули Wi-Fi 6E.