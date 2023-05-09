Apple добавит перископный модуль камеры лишь в самый дорогой iPhone 15

19:27, 09 мая 2023
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Apple добавит перископный модуль камеры лишь в самый дорогой iPhone 15Потенциальные покупатели iPhone 15 Pro явно будут недовольны
Интернет-источник под ником Unknownz21 опубликовал пост, в котором заявил — iPhone 15 Pro Max станет единственным смартфоном в линейке с перископной камерой.
Судя по всему, это то самое отличие между Pro и Pro Max версиями нового iPhine, которое готовит для нас Apple.
Отметим, что чуть ранее аналитик Минг-Чи Куо уже рассказывал о планах компании установить в iPhone модуль камеры, обеспечивающий 5- или даже 6-кратный оптический зум без потери качества.
Для сравнения, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max были оснащены камерами лишь с 3-кратным зумом.
В сообщении Unknownz21 также можно заметить, что iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max получат модули Wi-Fi 6E.