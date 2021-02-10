Apple добавит в iPhone больше рекламы

Речь идёт о новом рекламном баннере, расположенном в App Store, пишет 9to5Mac. Он находится во вкладке «Поиск» в разделе рекомендаций. Сам баннер закреплен и демонстрируется пользователям каждый раз, как они ищут то или иное приложение внутри магазина.

Напомним, что ранее пользователей сети возмутила реклама Apple в экране настроек iOS. Тогда купертиновцы использовали системное меню для продвижения собственных сервисов: Apple Music, Apple TV+, Arcade и т.д.

Отметим, что уже в ближайшее лето состоится анонс iOS 15. И, учитывая вектор движения яблочной компании, именно в ней можно ожидать появления ещё большего числа рекламы.