Apple добилась детектирования шпиона Pegasus только на половине iPhone

Pegasus использует уязвимости нулевого дня в смартфонах на iOS, и Apple удалось закрыть две такие лазейки в 2023 году. Для защиты разработчики iOS внедрили в операционную систему код, который может обнаружить шпионское ПО независимо от метода, использованного для проникновения на устройство. При обнаружении Pegasus Apple отправляет уведомление пострадавшим пользователям, как это было сделано летом прошлого года для пользователей из почти 100 стран.

Однако методика детектирования Apple до сих пор не обнаружила Pegasus примерно на половине мобильных устройств, «что подчёркивает трудности, связанные с полным обнаружением и защитой от этой угрозы».