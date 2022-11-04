Apple договорилась со второй компанией о производстве iPhone в Индии

В связи с этим Apple договорилась со своим тайваньским контрактным производителем, компанией Pegatron Corp, перевести сборку iPhone в Индию, в частности потому, что в стране развёрнута программа финансового стимулирования премьер-министра Нарендры Моди.

Pegatron увеличивает сборку айфонов вслед за крупнейшим поставщиком Apple, компанией Foxconn, что по масштабам производства делает Pegatron вторым производителем iPhone в Индии. На данный момент производства в Индии развернули уже два основных поставщика Apple, также ожидается перевод производственных мощностей Wistron Corp.