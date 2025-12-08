Apple, Google и Samsung выступили против неотключаемой слежки за владельцами смартфонов в Индии

По данным Reuters, местные телеком-операторы предлагают обязать производителей включить постоянное спутниковое отслеживание на всех смартфонах, без возможности его отключить.

Идея вызвала резкое неприятие со стороны Apple, Google и Samsung. Компании заявили, что такой подход не имеет мировых аналогов и создает прямые риски для пользователей. Особенно тех, чья работа связана с конфиденциальными данными.

Reuters пишет, что производители настаивают — требование нарушит базовые принципы приватности. Также оно превратит смартфон в устройство тотального контроля с точностью отслеживания до одного метра.

Обсуждение усилилось после того, как власти уже отменили другое спорное распоряжение. Тогда речь шла об обязательной установке государственного приложения. Решение по новой инициативе пока не принято.