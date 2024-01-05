Apple готовит Siri к большому обновлению с генеративным ИИ

Apple в настоящее время тестирует свою собственную версию генеративного ИИ, которая будет конкурировать с Google Bard и ChatGPT. Несмотря на ограниченное использование ИИ в настоящее время, компания движется к интеграции этой технологии в несколько приложений до конца текущего года.

Центральным элементом этого процесса станет улучшенная Siri, которая, по планам, будет представлена на WWDC 2024. Обновление обещает устранить прежние недочеты Siri, улучшив контекстную работу, персонализацию и обеспечив совместимость на всех устройствах Apple.

Инсайдерская информация намекает на то, что Siri сможет хранить информацию между iPhone и Mac, обеспечивая бесперебойное взаимодействие. Инвестиции Apple в генеративный искусственный интеллект затрагивают не только Siri: компания планирует интегрировать новый «Apple-specific creational service» в приложение Shortcuts.