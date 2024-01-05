Apple готовит Siri к большому обновлению с генеративным ИИ

Apple готовит Siri к большому обновлению с генеративным ИИКоторое представят на WWDC 2024
Apple готовится к изменениям в работе своего голосового помощника Siri, внедряя передовую технологию генеративного искусственного интеллекта. Этот шаг призван помочь компании догнать таких конкурентов, как Google Assistant и Amazon Alexa. На текущий момент Siri уступает в сфере цифровых помощников.
Apple в настоящее время тестирует свою собственную версию генеративного ИИ, которая будет конкурировать с Google Bard и ChatGPT. Несмотря на ограниченное использование ИИ в настоящее время, компания движется к интеграции этой технологии в несколько приложений до конца текущего года.
Центральным элементом этого процесса станет улучшенная Siri, которая, по планам, будет представлена на WWDC 2024. Обновление обещает устранить прежние недочеты Siri, улучшив контекстную работу, персонализацию и обеспечив совместимость на всех устройствах Apple.
Инсайдерская информация намекает на то, что Siri сможет хранить информацию между iPhone и Mac, обеспечивая бесперебойное взаимодействие. Инвестиции Apple в генеративный искусственный интеллект затрагивают не только Siri: компания планирует интегрировать новый «Apple-specific creational service» в приложение Shortcuts.