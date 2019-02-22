Apple готовит складной iPhone с гибким дисплеем

Компания Apple запатентовала новый дизайн складного смартфона. Об этом рассказал профильный ресурс LetsGoDigital и дополнил патент качественными рендерами.

Разработка мало походит на складной смартфон Samsung Galaxy Fold, который станет доступен уже весной 2019 года. Он получил только один экран и складывается поперёк него. Конструкция больше походит на раскладушку Motorola RAZR, особенно её ожидаемую реинкарнацию с гибким дисплеем.

Таким образом, в разложенном состоянии устройство получает обычные размеры современного смартфона, а в сложенном — миниатюрные. Как видно на иллюстрациях, смартфон может сгибаться как экраном внутрь, так и наружу.

Ожидать такой iPhone в продаже можно не раньше 2020 года.