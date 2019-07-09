Apple готовит сразу четыре iPhone, включая недорогую модель

В сети появились подробности о готовящейся к выпуску линейке смартфонов Apple, которая дебютирует в 2020 году. Информацией поделились аналитики финансового холдинга JP Morgan.

По данным источника, Apple представит в 2020 году сразу четыре модели с заметными изменениями в дизайне и аппаратной платформе. Три из них получат OLED-дисплеи диагональю 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма, поддержку 5G-связи и 3D-систему камер.

Как минимум две модели смогут работать с дополненной и виртуальной реальностью. Apple добавит в основные тыльные камеры сенсоры ToF, которые уже присутствуют во фронтальных камерах текущей линейки iPhone XS.

Четвёртым iPhone должна стать удешевлённая модель с дизайном в стиле iPhone 8, без 5G и OLED-дисплея.